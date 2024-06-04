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В акватории Черного моря зафиксировали американский беспилотник

Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем

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Global Look Press

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крымского полуострова, свидетельствуют данных портала онлайн-мониторинга передвижения воздушных судов Flightradar24.com.

Согласно информации ресурса, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) движется в направлении юго-восточной части Черного моря близ южного берега Крыма неподалеку от Ялты и Алупки. При этом уточняется, что маршрут БПЛА стартовал возле военно-морской авиабазы Соединенных Штатов Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Это не первый случай регистрации американского воздушного судна в Черноморской акватории. В конце мая у берегов Сочи зафиксировали американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

До этого в Оренбургской области упал БПЛА.

Ранее сообщалось, что Британия патрулирует украинские суда с зерном в Черном море с воздуха.

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