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Прощание с полярником Артуром Чилингаровым завершилось в Москве

В храме Христа Спасителя завершилось прощание с полярником Артуром Чилингаровым

Прощание с полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым завершилось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Знаменитого полярника похоронят на Новодевичьем кладбище.

Чилингарова не стало 1 июня. Печальные новости сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Чилингаров избирался в нижнюю палату парламента в течение семи созывов. В прошлом он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в городе Санкт-Петербурге. При жизни он был удостоен множества государственных наград. В 1986 году исследователь стал Героем СССР, а в 2008 году — Героем России.

Президент России Владимир Путин в телеграмме к семье ученого отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

Ранее из жизни ушел бывший премьер СССР Николай Рыжков.

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