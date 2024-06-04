Британский аналитик объяснил зарубежные поездки Зеленского

Британский аналитик и военный эксперт выразил мнение, что Владимир Зеленский покинул Украину и отправился в заграничные поездки из-за тяжелой обстановки в Киеве. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — считает эксперт.

В связи с этим Зеленский посетил Сингапур и Филиппины, указал Меркурис. Кроме того, по его словам, украинский лидер своим визитом в Азию попытался втянуть страны региона в конфликт.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Шангри-Ла» пригласил лидеров стран Азии принять участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить план урегулирования конфликта и смягчить «глобальную нестабильность».

Ранее в США указали на провал попыток Зеленского склонить Азию к поддержке Украины.