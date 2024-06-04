Бывший белорусский гребец объявлен в розыск в России

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Бывший белорусский гребец Павел Шурмей, на которого возбуждено уголовное дело за участие в качестве наемника в военных действиях, объявлен в розыск в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Шурмей Павел Антонович, 01.09.1976 года рождения. Разыскивается по статье УК», — написано в базе.

4 июня Басманный суд Москвы ходатайствовал о избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею и трем гражданам иностранных государств по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Ранее сообщалось о том, что российского блогера, бывшего футболиста самарских «Крыльев Советов» Евгения Савина (признан иноагентом на территории РФ) разыскивает МВД.

Ведущему YouTube-проекта «КраСава» предъявлено обвинение по уголовному делу. В апреле 2022 года он опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию.

Ранее блогер «КраСава» отреагировал на объявление в розыск.