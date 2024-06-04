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Глава Республики Алтай объявил, что уходит с должности

Глава Республики Алтай Хорохордин объявил, что переходит на новое место работы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Руководитель региона пояснил, что переходит на новое место работы.

«В этом году заканчиваются мои полномочия главы Республики Алтай. За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона», — написал Хорохордин.

Он напомнил, что вместе с жителями прошел «непростые годы пандемии коронавируса», теперь всей республикой помогают участникам спецоперации, приближая победу.

В конце мая стало известно, что 34-летний Вячеслав Федорищев, которому президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область после ухода Дмитрия Азарова, в свои 34 года станет самым молодым главой региона в России.

Помимо Федорищева в список губернаторов регионов моложе 40 лет вошли: 36-летний губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, 36-летний глава республики Хакасия Валентин Коновалов и 38-летний губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Ранее главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби сообщила, что планирует покинуть свою должность.

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