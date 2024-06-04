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Суд вынес приговор жителю Крыма, который хотел помогать СБУ

Крымчанина осудили на шесть лет за сотрудничество с СБУ

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В Крыму вынесли приговор местному жителю, который собирался анонимно помогать представителям службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, с сентября 2022 года по апрель 2023 года подсудимый вступил в сговор с представителями СБУ через мессенджер и заявил о своей готовности к сотрудничеству.

Во время бесед он предлагал способы содействия в том, чтобы мешать России проводить специальную военную операцию. Однако его действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на год и штрафом в размере 500 тыс. рублей.

До этого Воронежский областной суд приговорил к 24 годам россиянина, который пытался вступить в организацию на Украине, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

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