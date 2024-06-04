Стало известно, планирует ли Радулов завершать карьеру

Агент хоккеиста Александра Радулова Юрий Николаев заявил, что его клиент не планирует завершать карьеру, несмотря на то, что 4 июня Радулов покинул казанский «Ак Барс», передает РИА Новости.

«По поводу вариантов, давайте повременим, а карьеру он продолжит точно», — сказал Николаев.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 Радулов сыграл 58 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах (1-4).

В составе сборной России Радулов дважды выигрывал чемпионат мира.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее было названо препятствие для перехода Радулова в московское «Динамо».