«Я против любых запретов»: Волочкова оценила идею ввести дресс-код для артистов

В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов после того, как певицу Ольгу Бузову раскритиковали за наряд на выступлении в Уфе. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» назвала идею «не совсем верной», поскольку выбор костюмов должен основываться на предпочтениях и «совести» артистов.

«Я не могу давать свои суждения, потому что я никогда в отличии от других людей не возьму на себя смелость кого-то осуждать. И мне кажется, что какие-то ограничения вводить, что-то запрещать – это не совсем верно, потому что это все должно быть на совести каждого человека, на предпочтении. Как считает артист выходить на сцену нужным, так он и должен выходить, потому что это артист. Осуждать никого ни в коем случае не имеет смысла. Но подсказать – это совсем другое дело. И я удивлена, неужели человек, который сам выставляет себя в таком свете на сцене… Вы посмотрите на эти формы – это же жесть. Неужели ей самой это нравится?» — сказала она.

Волочкова отметила, что запреты всегда приводят к обратной реакции, поэтому артистам лучше «подсказывать непублично».

«Мне кажется, запреты никакие не повлекут за собой позитива, потому что любой запрет вызывает реакцию обратную. А вот подсказать со стороны тихонечко, непублично, я считаю, это гораздо более правильный ход. Как можно публично сказать, какой может быть дресс-код для артиста? Артист – это человек, который выходит на сцену. В шоу-бизнесе это одна история, балет – это более элитарное искусство, и тут другие рамки совершенно, другие форматы. Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — добавила она.

В начале июня на певицу Ольгу Бузову обрушился шквал критики после ее выступления в провокационном боди на VK Fest в Уфе в День защиты детей. В частности, депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров назвал наряд слишком «откровенным», а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не видит никакой разницы между «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой и выступлением в таком образе.

После этого Бузова извинилась перед россиянами. Певица подчеркнула, что на музыкальном фестивале было возрастное ограничение и посоветовала не искать зло там, где его нет.

4 июня стало известно, что депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях. Парламентарий предложила обязать музыкантов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений.

Ранее блогерша Айза обвинила Бузову в лицемерии после выступления в откровенном наряде.