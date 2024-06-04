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В Латвии сочли «объявлением войны» закрытие Балтики для российских судов

Ринкевичс: закрытие Балтики для российских судов станет объявлением войны

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Global Look Press

Закрытие Североатлантическим альянсом Балтийского моря для российских судов практически равносильно «объявлению войны». Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс газете Financial Times.

Так он ответил на инциденты с подводными кабелями в Балтийском море, которые он назвал диверсией России. Ринкевичс обратил внимание, что ответной мерой могло бы стать увеличение морских патрулей альянса.

Во вторник, 4 июня, стало известно об обещании президента Латвии не пускать ракеты по России. Как уточнил Ринкевичс, в Североатлантическом альянсе пытаются понять, как реагировать на действия России, не применяя 5 статью устава НАТО о коллективной обороне. Ринкевичс подчеркнул, что необходимо обсуждать все возможные варианты ответных действий, однако не все из них следует использовать.

В конце мая Ринкевичс отметил, что военно-политическому блоку необходимо сосредоточиться на поддержке Украины вместо возможной отправки солдат. По его словам, Латвия еще не рассматривала вопрос отправки инструкторов на Украину.

Ранее президент Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по территории РФ.

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