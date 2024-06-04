Уехавших украинцев призвали вернуться для обновления данных в военкоматах

Покинувших страну украинцев призвали вернуться для сверки данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина.

»[Необходимо вернуться] прежде всего, тем, кто приложение «Резерв+» скачал, но там статус «В розыске» появился, и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще — уехал, когда ему еще не было 17 лет, а сейчас пришло время», — поделился Лазуткин.

Он добавил, что в украинском военном ведомстве понимают, что для сверки документов из-за границы приедет лишь «небольшой процент» людей.

До этого на Украине предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) пожаловались правительству, что Территориальные центры комплектования (аналог военкомата) мобилизуют их работников во время сверки данных.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.