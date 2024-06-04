В МИД опровергли информацию об «отказе» талибов ехать на ПМЭФ

Представители афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) прибудут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), делегацию возглавит министр труда правительства Афганистана. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, прокомментировав таким образом сообщения о якобы отказе талибов приезжать на форум.

По словам дипломата, афганский министр уже в пути, его сопровождают несколько человек.

27 мая в МИД сообщили, что Россия предложила «Талибану» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В середине мая делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи. На форум талибы опоздали, потому что казанский аэропорт временно закрывали из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее Медведев заявил, что Россия близка к установлению отношений с «Талибаном».