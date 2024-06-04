Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД опровергли информацию об «отказе» талибов ехать на ПМЭФ

Дипломат Кабулов опроверг слухи об отказе талибов участвовать в ПМЭФ

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Представители афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) прибудут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), делегацию возглавит министр труда правительства Афганистана. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, прокомментировав таким образом сообщения о якобы отказе талибов приезжать на форум.

По словам дипломата, афганский министр уже в пути, его сопровождают несколько человек.

27 мая в МИД сообщили, что Россия предложила «Талибану» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В середине мая делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи. На форум талибы опоздали, потому что казанский аэропорт временно закрывали из-за атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее Медведев заявил, что Россия близка к установлению отношений с «Талибаном».

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами