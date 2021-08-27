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Работодатели стали требовать прививку для корпоративов

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Чтобы попасть на корпоратив, в 37% компаний нужно иметь сертификат о вакцинации или сдать ПЦР-тест. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob среди работодателей.

В 16% компаний можно посещать мероприятия только привитым сотрудникам. Однако каждый пятый работодатель (21%) допускает на корпоративы не только вакцинированных, но и сдавших ПЦР-тест на коронавирус. Свое решение они объясняли тем, что здоровьем людей нельзя рисковать.

При этом те же 37% компаний разрешают посещать мероприятия всем сотрудникам, независимо от наличия антител, подчеркивая, что требовать справки неэтично, а прививаться или нет — личное дело каждого.
Больше всего компаний, которые не придают значение COVID-статусу сотрудников, оказалось в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%). Чаще всего справки спрашивают в производственных компаниях (40%).

Сервис прогнозирует, что требования работодателей будут ужесточаться ближе к новогодним праздникам.

Ранее сервисы по поиску работу обратили внимание, что компании стали чаще требовать от своих соискателей сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19. Эксперты отмечали, что работодатели сейчас вынуждены учитывать этот фактор из-за пандемии: это «новая реальность», и к ней нужно адаптироваться.

Помогает ли прививка при трудоустройстве — читайте в материале «Газеты.Ru».

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