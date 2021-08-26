ЦБ: дополнительные выплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику

В пресс-службе Центрального Банка России заявили, что дополнительные единовременные соцвыплаты пенсионерам не повлияют на монетарную политику банка. Об этом сообщает ТАСС.

«Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России», — сообщили в пресс-службе.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». В нем говорится, что единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. является мерой социальной поддержки.

Сообщается, что выплата будет произведена в сентябре текущего года в беззаявительном порядке. Если гражданин получает две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, то он также может претендовать на единовременную выплату. В свою очередь, она не может влиять на получение иных выплат или мер поддержки, а также из нее не могут производить взыскания по кредитам, счетам и иным исполнительным документам.