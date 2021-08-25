Президент Эстонии рекомендовала согражданам не инвестировать в экономику Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому новостному ресурсу «Европейская правда» посоветовала согражданам не инвестировать в экономику Украины, так как они могут легко потерять вложенные деньги.

«И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину», — сказала она.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций компании «Мотор Сич», занимающейся производством авиадвигателей. Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2021 года подписал указ о национализации данного предприятия, а до этого он ввел санкции в отношении китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. В ответ на эти действия МИД КНР потребовал, чтобы на украинская сторона соблюдала права китайский инвесторов.