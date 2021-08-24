Новые единовременные выплаты получат порядка 43 млн пенсионеров

Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров и будут осуществляться вместе с доставкой пенсии. Об этом заявила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина, сообщает РИА «Новости».

«Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций», — добавила она.

В воскресенье, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подсчитал, во сколько обойдутся разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим.