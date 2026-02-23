Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

На Украине отреагировали на прекращение поставок энергии из Словакии

«Укрэнерго»: остановка поставок энергии из Словакии не повлияет на энергосистему
Anna Voitenko/Reuters

Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не окажет влияния на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

По ее данным, в последний раз Украина обращалась за аварийной помощью к Словакии более месяца назад и получала ее в ограниченном объеме.

При этом в «Укрэнерго» отметили, что официальные документы об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи со стороны словацкого системного оператора SEPS пока не поступали.

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии. Он отметил, что решение было принято в ходе встречи с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS.

21 февраля Фицо заявил, что, если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба», аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится. Премьер напомнил, что с начала конфликта Братислава помогает Киеву. На словацкой территории находятся около 180 тысяч украинцев, страна оказывает гуманитарную помощь соседнему государству, подчеркнул глава кабмина.

Ранее Фицо назвал «зловредной» позицию Зеленского по отношению к Словакии.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!