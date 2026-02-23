На Украине отреагировали на прекращение поставок энергии из Словакии

«Укрэнерго»: остановка поставок энергии из Словакии не повлияет на энергосистему

Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не окажет влияния на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

По ее данным, в последний раз Украина обращалась за аварийной помощью к Словакии более месяца назад и получала ее в ограниченном объеме.

При этом в «Укрэнерго» отметили, что официальные документы об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи со стороны словацкого системного оператора SEPS пока не поступали.

23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии. Он отметил, что решение было принято в ходе встречи с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS.

21 февраля Фицо заявил, что, если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию через трубопровод «Дружба», аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится. Премьер напомнил, что с начала конфликта Братислава помогает Киеву. На словацкой территории находятся около 180 тысяч украинцев, страна оказывает гуманитарную помощь соседнему государству, подчеркнул глава кабмина.

Ранее Фицо назвал «зловредной» позицию Зеленского по отношению к Словакии.