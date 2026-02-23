В «Зените» попросили совета

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Чемпионату» попросил совета, чтобы бразильский полузащитник Вендел больше не опаздывал на сборы с командой.

«Подскажите мне, что делать в этой ситуации. Если кто-то предложит решение, я с удовольствием прислушаюсь. Я не могу относиться к этому нормально, но с пониманием. Штрафы? Уже впаяли. Даже для Вендела это очень существенная сумма. Если руководство захочет её озвучить – оно это сделает», — заявил Семак.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

