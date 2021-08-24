Во ВЦИОМ рассказали, сколько россиян довольны своей работой

Большинство россиян (82%) удовлетворены своей работой, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также в основном населению нравится то, чем оно занимается (86%), говорится в исследовании.

Полностью удовлетворены своей работой 33%, скорее удовлетворены — 49%, скорее не удовлетворены — 13%, совершенно не удовлетворены — 5%. При этом 34% опрошенных заявили, что им лично очень нравится их работа. Еще 52% отметили, что работа скорее нравится, а 9% — что скорее не нравится. О том, что работа не нравится совсем, заявили 4% опрошенных.

Гордятся содержанием и результатом своей работы в целом 89%. Около половины (48%) отметили, что полностью с этим согласны, скорее согласны — еще 41%, скорее не согласны — 7%, совершенно не согласны — 3%. Еще 1% затруднились дать ответ.

ВЦИОМ также сообщил, что более половины россиян (60%) не хотели бы менять место работы или сферу деятельности. Однако 18% заявили, что скорее хотели бы работать на другом месте и в другой сфере. Хотели бы поменять только место работы 12%, только сферу деятельности — 7%, затруднились с ответом 3%.

Опрос проводился методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.