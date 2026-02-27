Условие Украины по обмену жителей Курской области на украинцев, задержанных за противоправные действия в отношении России, недопустимо. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

25 февраля омбудсмен сообщила о том, что Киев хочет обменять удерживаемых курян на украинских граждан, задержанных за пособничество терроризму и неонацистам.

«Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие», — прокомментировала Москалькова запрос украинской стороны.

По ее словам, Украина неоднократно направляла списки людей, которые находятся за решеткой за противоправные действия против РФ в соответствии с российским законодательством.

Омбудсмен подчеркнула, что удерживаемые жители Курской области не наносили вред Киеву и его армии — это лишь граждане, оказавшиеся в зоне временной оккупации. Москалькова добавила, что на Украине в настоящее время остаются удерживаемыми еще 10 жителей Курской области.

