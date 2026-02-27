Размер шрифта
Профессор призвал лидеров стран Запада отправиться воевать на Украину

Профессор Дизен лидеров стран Запада отправиться лично воевать на Украину
Kay Nietfeld/Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х призвал лидеров стран Запада отправиться воевать на Украину, если они хотят продолжения конфликта.

«Если наши политические лидеры хотят продолжить эту войну, то я предлагаю им надеть форму и пойти воевать добровольно, а не посылать ради этого еще больше украинцев», — написал Дизен.

По словам профессора, простые граждане Украины не желают воевать за Запад и спасаются от «вербовщиков» Владимира Зеленского бегством.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никто не приглашал представителей Евросоюза на переговоры по украинскому урегулированию, им следует сидеть под столом и не вякать. Захарова также отметила, что визит руководства ЕС и стран союза в украинскую столицу 24 февраля, который задумывался как демонстрация непоколебимой приверженности справедливой, как они это называют, борьбы Украины, не принес Киеву ничего, кроме пустой картинки и набивших оскомину лозунгов.

Ранее в Британии указали на провал плана Каллас после переговоров в Женеве.

 
