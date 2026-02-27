Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российская кофейня задолжала сотрудникам 12 млн рублей

В Кузбассе кофейня задолжала своим сотрудникам 12 млн рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе работодатель задолжал 300 сотрудникам около 12 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проверка, организованная прокуратурой, установила, что с ноября 2025 по февраль 2026 года руководство ООО «Кофейня «Подорожник» не выплачивало зарплату более чем трем сотням своих сотрудников.

Прокурор внес представление руководителю организации, привлек к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ответственное должностное лицо и направил в суд иски о взыскании долгов в пользу сотрудников.

Кроме того, следственные органы в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы. Надзорное ведомство взяло под контроль восстановление прав работников предприятия.

Ранее депутат напомнила о праве приостановить работу при задержке зарплаты.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!