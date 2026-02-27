Российская кофейня задолжала сотрудникам 12 млн рублей

В Кузбассе работодатель задолжал 300 сотрудникам около 12 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проверка, организованная прокуратурой, установила, что с ноября 2025 по февраль 2026 года руководство ООО «Кофейня «Подорожник» не выплачивало зарплату более чем трем сотням своих сотрудников.

Прокурор внес представление руководителю организации, привлек к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ответственное должностное лицо и направил в суд иски о взыскании долгов в пользу сотрудников.

Кроме того, следственные органы в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы. Надзорное ведомство взяло под контроль восстановление прав работников предприятия.

