Путин дал поручение по поддержке многодетных семей

Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при малом превышении дохода
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных получать ежемесячное пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10%. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить <...> право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, глава российского государства поручил кабмину проконтролировать назначение пособий многодетным семьям, а также проследить за реализацией мер по продлению времени работы детсадов.

До этого Путин подписал закон, который позволит сохранить пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода.

Ранее в РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

 
