Путин дал поручение по поддержке многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных получать ежемесячное пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10%. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить <...> право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в поручении.
Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, глава российского государства поручил кабмину проконтролировать назначение пособий многодетным семьям, а также проследить за реализацией мер по продлению времени работы детсадов.
До этого Путин подписал закон, который позволит сохранить пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода.
Ранее в РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года.