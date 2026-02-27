Стало известно о задержании главы Бодайбо после крупной коммунальной аварии

Задержан глава Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексей Ботвин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Глава Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексей Ботвин задержан», — сказали журналистам.

На момент публикации неизвестно, с чем связано задержание.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», о подготовке уголовного дела в отношении Ботвина СМИ стало известно в начале недели. Поводом для дела называли две коммунальные аварии в Бодайбо. Жители остаются без отопления до сих пор, говорится в посте.

По данным властей, 13 февраля специалисты восстановили теплоснабжение в 10 домах, в которых проживают 44 человека — 14 детей и 30 взрослых.

31 января в Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в городе выявили обледенение водовода, в связи с которым была остановлена работа четырех котельных. 6 февраля в российском субъекте ввели режим ЧС регионального уровня.

