Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В России напомнили о «синем платье Клинтона» в связи с делом Эпштейна

Политолог Блохин: портрет Клинтона в доме Эпштейна подтверждает их связь
IMAGO/Andreas Friedrichs/IMAGO/A. Friedrichs

Связи семейства Клинтонов с Джеффри Эпштейном очевидны, и президент США Дональд Трамп сделает все, чтобы как можно больше подробностей об этом просочилось в СМИ перед промежуточными выборами в конгресс. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, американист Константин Блохин.

«В деле Эпштейна замешана не только вся американская верхушка, но и европейская элита. Однако перед промежуточными выборами Трамп сделает все, чтобы потопить демократов и чтобы как можно больше информации об их связях появилось в СМИ», — сказал политолог.

Он отметил, что клан Клинтонов — это все еще один из самых влиятельных полюсов в Демократической партии и, нанося удар по Клинтонам, Трамп может дискредитировать всю партию.

«Связи Клинтонов с Эпштейном не вызывают сомнений. Стоит только вспомнить, что в одном из домов финансиста висел портрет Билла Клинтона в синем женском платье. Опять же, Клинтонов связывают со скандалом «Пиццагейт», который также связан с педофилией. У Эпштейна были и связи с Биллом Гейтсом, который является одним из главных финансовых доноров демпартии. Демократы завязли в этом скандале по полной программе», — заключил Блохин.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе дачи показаний по делу Джеффри Эпштейна перед комитетом по надзору палаты представителей отрицала свои связи с финансистом, замешанном в педофилии. Ее слова приводит издание The Independent.

Ранее спецпредставитель президента РФ прокомментировал показания Клинтон по делу Эпштейна.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!