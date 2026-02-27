Связи семейства Клинтонов с Джеффри Эпштейном очевидны, и президент США Дональд Трамп сделает все, чтобы как можно больше подробностей об этом просочилось в СМИ перед промежуточными выборами в конгресс. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, американист Константин Блохин.

«В деле Эпштейна замешана не только вся американская верхушка, но и европейская элита. Однако перед промежуточными выборами Трамп сделает все, чтобы потопить демократов и чтобы как можно больше информации об их связях появилось в СМИ», — сказал политолог.

Он отметил, что клан Клинтонов — это все еще один из самых влиятельных полюсов в Демократической партии и, нанося удар по Клинтонам, Трамп может дискредитировать всю партию.

«Связи Клинтонов с Эпштейном не вызывают сомнений. Стоит только вспомнить, что в одном из домов финансиста висел портрет Билла Клинтона в синем женском платье. Опять же, Клинтонов связывают со скандалом «Пиццагейт», который также связан с педофилией. У Эпштейна были и связи с Биллом Гейтсом, который является одним из главных финансовых доноров демпартии. Демократы завязли в этом скандале по полной программе», — заключил Блохин.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе дачи показаний по делу Джеффри Эпштейна перед комитетом по надзору палаты представителей отрицала свои связи с финансистом, замешанном в педофилии. Ее слова приводит издание The Independent.

Ранее спецпредставитель президента РФ прокомментировал показания Клинтон по делу Эпштейна.