ВС России за неделю нанесли два массированных и шесть групповых ударов по объектам Украины

МО РФ: нанесены два массированных и шесть групповых ударов по объектам Украины
Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы России с 21 по 27 февраля нанесли два массированных и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетические объекты, используемые в интересах украинской армии, места хранения и запуска ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации военных и наемников.

Отмечается, что удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России.

27 февраля военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что под Одессой российские войска уничтожили плавающие транспортеры и бульдозеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), необходимые для переправы через водные преграды. По его словам, удар был нанесен по энергетике и объектам ВПК Белгорода-Днестровского Одесской области.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Российские военные использовали для атаки по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА, а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Гераней» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, отмечается в публикации.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.

 
