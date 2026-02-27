Размер шрифта
Вучич попросил Токаева помочь Сербии в подготовке специальных подразделений

Владимир Смирнов/Александр Казаков/РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич обратился к лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в подготовке сербских специальных подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич 26–27 февраля находится с официальным визитом в Астане по приглашению Токаева.

На совместной пресс-конференции президент Сербии отметил высокий уровень подготовки спецподразделений Казахстана и выразил заинтересованность в обмене опытом.

«Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан - убедительно - лучший в мире», — сказал Вучич.

Он отметил «исключительные результаты» Казахстана по поддержанию безопасности.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

16 сентября 2025 года Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за предупреждение о «майдане» в стране. По его словам, российская спецслужба предупредила его о том, что Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября. Сербский лидер уточнил, что организаторами кампании выступают разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью «для подрыва ценностей» сербского общества.

Ранее Путин заявил о попытке Запада организовать цветную революцию в Сербии.

 
