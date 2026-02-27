Размер шрифта
Звезда «Во все тяжкие» появится в фильме российских рэперов

Актер Рэймонд Крус из сериала «Во все тяжкие» стал звездой клипа Miyagi & Andy Panda
Афиша мини-фильма «Anabios»

Звезда сериала «Во все тяжкие» появится в фильме российских рэперов Miyagi & Эндшпиль. Об этом сообщило издание Super.

Актер Рэймонд Крус сыграл роль Туко Саламанки — жестокого наркозависимого торговца наркотиками. В мини-фильме «Anabios», который анонсировали российские артисты, ему досталась главная роль.

Крус также известен по роли Хулио Санчеса в телесериалах «Ищейка» и «Особо тяжкие преступления». Снимался в эпизодах телесериалов «Звездный путь: Глубокий космос 9», «Секретные материалы» и «24 часа».

В сентябре 2025 года Круса арестовали в США за нападение со шлангом на соседку. Агент Круза Рафаэль Берко в беседе с изданием уточнил, что перед инцидентом Крус мыл машину перед своим домом. В это время минивэн с тремя женщинами якобы припарковался слишком близко к нему, актер обернулся, чтобы попросить перестать его снимать, и вода в шланге все еще была включена и попала на чужую машину.

