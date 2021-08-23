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В Кремле рассказали об инициативе с выплатами всем пенсионерам

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея о выплатах пенсионерам, которую ранее озвучил глава государства, принадлежит «Единой России».

Днем ранее на встрече с представителями «Единой Росси» Путин предложил организовать дополнительную разовую выплату всем пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году.

«Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит «Единой России», конечно, были проработки со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством, вчера как раз об этом было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа», — рассказал представитель Кремля.

Ранее в Совфеде оценили расходы на предложенные Путиным выплаты пенсионерам в 500 млрд рублей.

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