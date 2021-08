Контейнеровоз Ever Given снова пройдет по узкому участку Суэцкого канала

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший в марте русло Суэцкого канала, начал проход через эту водную артерию Египта в обратном направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Источники в навигационной службе Суэцкого канала подтвердили, что следующий с неполной загрузкой контейнеровоз вошел рано утром 20 августа в судоходный коридор канала в составе северного конвоя из Порт-Саида в направлении Азии.

Судно сопровождают два буксира — один следует спереди, второй — сзади. Уточняется, что особое внимание при проходе канала будет уделено узкому участку южнее Большого и Малого Горьких озер, где в марте контейнеровоз застрял.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации. 4 июля сообщалось, что стороны пришли к соглашению, спустя три дня судно покинуло место стоянки.

29 июля стало известно, что контейнеровоз прибыл в порт Роттердама.