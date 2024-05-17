Россияне фиктивно прописали в двух квартирах 66 мигрантов и попались полиции

В Челябинске полицейские выявили две квартиры, в которых были фиктивно прописаны 66 мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, в Советском и Центральном районах города нашли две квартиры, в которых совокупно были прописаны 66 иностранцев, которые там фактически не проживали. Собственниками жилищ являются 42-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые за вознаграждение поставили мигрантов на учет.

В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а мужчину отпустили под обязательство о явке. Отмечается, что все мигранты, которых фигуранты фиктивно прописали в квартирах, сняты с миграционного учета.

Ранее сотрудника института Пушкина обвинили в подделке сертификатов для мигрантов.