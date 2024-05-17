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Магазин Apple в Берлине изрисовали красной краской

Bild: вандалы разрисовали магазин Apple в Берлине надписями Free Congo

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Michael Ukas/dpa/Global Look Press

Находящийся в Берлине магазин Apple был облит вандалами красной краской и исписан надписями Free Congo. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным полиции, происшествие случилось около 6:30 утра в берлинском районе Митте. Помимо обливания красной краской витрин вандалы написали на прилегающих стенах слова «Free Congo» и нарисовали перевернутый красный треугольник (этот символ часто используется в знак солидарности с Палестиной). Кроме того, преступники приклеили к витринам несколько плакатов, содержание которых широкой общественности до настоящего времени неизвестно.

Предполагаемый злоумышленник, мужчина 32 лет, уже задержан, его напарнику удалось скрыться и он объявлен полицией в розыск. Проводя параллели, Bild отмечает, что лозунг Free Congo до того использовался на акциях в Лондоне.

25 апреля ДР Конго обвинила компанию Apple в использовании ископаемых, незаконно добываемых в расположенных на территории республики рудниках. Apple были направлены официальные досудебные уведомления.

Ранее стало известно, что магазины Apple Store готова охватить серия забастовок.

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