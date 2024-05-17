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Российские военные ударили по военной части в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по военной части в поселке Дачное в пригороде Одессы

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия нанесла удар по воинской части в поселке Дачное в Одесской области. Об этом заявил РИА Новости координатор подполья в Николаевской области Сергей Лебедев.

«В 15.20 в Одессе был зафиксирован прилет. Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15.55... Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад с снарядами», — сообщил Лебедев.

Он добавил, что российские военные нанесли точный удар, из того места повалил столб дыма.

До этого сообщалось, что ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами российской армии уничтожен склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы. Кроме того, российские войска поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, а также станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

Также ВС РФ нанесли удар по складу топлива объединенного центра материально-технического обеспечения украинской армии.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце. По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы.

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