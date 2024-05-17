Брянский губернатор заявил об обстреле села Зерново со стороны ВСУ

Населенный пункт Зерново Суземского района сегодня неоднократно подвергался обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он отметил, что обстрел Украина ведет целенаправленно по мирным жителям.

«В результате обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — написал глава региона.

По его словам, семье женщины окажут материальную помощь.

Также Богомаз добавил, что обследование поврежденных объектов будет возможным после работы специальных служб.

Утром 17 мая Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях.

До этого жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.