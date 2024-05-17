Лерчек рассказала, как дети переносят развод родителей

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась, что рада за психологическое состояние своих детей на фоне развода. Об этом знаменитость рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Они по-прежнему чувствуют любовь мамы и папы. Теперь у них два дома, больше игрушек и новых развлечений. Они вообще ни разу ничего и не сказали, и не грустили и не заплакали», — поделилась она.

Чекалина отметила также, что осталась в хороших отношениях с родственниками бывшего супруга. Она заявила, что созванивается со свекром и свекровью, которые остались для нее «любящими бабушкой и дедушкой».

Блогерша воспитывает троих детей от бизнесмена Артема Чекалина — двойняшек Алису и Богдана и сына Льва. На данный момент Лерчек находится в бракоразводном процессе с предпринимателем.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Чекалиными на два месяца. Заседание перенесено на 11 июня. Сама пара не ходит в суд, их интересы представляют адвокаты.

По данным Shot, Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

Ранее певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке.