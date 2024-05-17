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Уголовное дело возбудили после обрушения потолка в дагестанской школе

В Дагестане после обрушения потолка в школе возбудили уголовное дело

В Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолка в одной из школ. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, после публикации в соцмедиа информации об обрушении потолочного покрытия в школе в Каспийске следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и выясненных деталях и обстоятельствах.

Инцидент произошел в школе №2. По словам детей, часть облицовки упала рядом с ученицей. Девочка не пострадала. На кадрах с места инцидента заметно, как на полу лежат куски облицовки, на потолке заметны деревянные перекрытия. Предварительно, в учебном заведении уже длительное время не было ремонта.

Ранее в Новосибирске потолок обрушился на детей посреди урока в школе.

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