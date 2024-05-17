Глава СЖР прокомментировал запрет Евросоюза на вещание российских СМИ

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что запрет на территории Евросоюза вещания РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe свидетельствует о жесточайшей цензуре со стороны Запада, которая не совпадает с утвержденными правами на свободу слова и распространение информации.

По его словам, удивительно, что подобного не случилось ранее. Он напомнил, что в западноевропейских странах и в США уже перекрыты возможности смотреть российские каналы и через интернет, и через спутники. Он полагает, что каким-то образом в этих странах обнаружили, что информация российских каналов еще каким-то образом просачивается на их территорию и решили убрать все окончательно.

«И, конечно, это свидетельствует о 100% вариантах жесточайшей цензуры, абсолютно несовпадающей с декларируемыми в их конституциях правами на свободу слова, правами на свободное распространение информации», — сказал Соловьев.

До этого сообщалось, что совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза.

Ранее в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих РФ.