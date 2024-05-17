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Гонконг начал тестировать цифровой юань

Гонконг запустил пилот цифрового юаня

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Depositphotos

В Гонконге начали тестировать цифровой юань. Об этом пишет CoinDesk.

Кошелек можно открыть только на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Гонконге. Пополнять его можно через 17 банков, включая Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China. Для этого необходимо использовать систему быстрых платежей (FPS).

Виртуальной валютой можно оплачивать товары и услуги в районах материкового Китая, где работает пилотный проект.

Гонконг также параллельно тестирует свою собственную цифровую валюту — e-HKD. В марте начался второй этап пилота.

До этого сообщалось, что Россия и Иран работают над запуском платежей в цифровых валютах центробанков и цифровых финансовых активах (ЦФА).

Ранее в России зафиксировали тенденцию к росту оборота цифровых активов.

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