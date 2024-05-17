Немецкий посол вернулся в Москву после консультаций в Берлине

Посол Германии Александр Ламбсдорф, которого отзывали ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву. Об этом РИА Новости сообщили в МИД ФРГ.

«Посол граф Ламбсдорф после консультаций в Берлине вернулся в Москву», — отметили в немецком ведомстве.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом отзыв Германией своего посла в России Александера Ламбсдорфа в Берлин для консультаций из-за якобы кибератак со стороны Москвы.

3 мая представителя посольства РФ вызвали в министерство иностранных дел Германии, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» СДПГ в 2023 году.

Временный поверенный в делах России в Германии отверг обвинения в причастности РФ к предполагаемой кибератаке. В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

Ранее Украина призвала к созданию «кибер Организации Объединенных Наций».