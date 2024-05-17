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Встреча Путина и Си Цзиньпина обеспокоила Трампа

Экс-президент Трамп предупредил о проблемах США из-за российско-китайских связей

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Justin Lane/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что укрепление российско-китайских связей может вызвать проблемы для Вашингтона. Об этом сообщает Fox News.

«Трамп перечислил другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, включая инфляцию, экономику ..., но заявил, что встреча лидеров Китая и России была «возможно, хуже, чем все остальное», — сказано в тексте.

Трамп отметил, что пока он находится в суде, РФ и КНР укрепляют свои отношения, что, по его мнению, представляет опасность для Вашингтона.

До этого президент России Владимир Путин высказал мысль, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за повысившегося качества. Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена уже на этой неделе объявить о введении новых пошлин на импорт из Китая, затрагивающий такие сектора, как электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены перспективно сотрудничать в космосе.

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