В Одессе произошел новый взрыв

Четвертый взрыв произошел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«Еще один взрыв», — написал он, не уточнив подробностей происшествия.

До этого мэр уже сообщил о трех взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Сирены включились в 15:15. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Харьковская и Сумская области Украины.

В четверг, 16 мая, воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 14 часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.