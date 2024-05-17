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Россиянка обокрала таксиста во время поездки и сбежала, не оплатив заказ

В Екатеринбурге женщина обокрала таксиста под предлогом звонка матери

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Shutterstock

В Екатеринбурге женщина обокрала водителя такси под предлогом якобы звонка матери. Об этом сообщает Telegram-канал »Екатское Чтиво».

По информации Telegram-канала, во время поездки на такси женщина попросила у водителя телефон и пояснила, что ей якобы нужно позвонить матери, но у нее закончились деньги. Мужчина дал ей устройство и не видел, чем именно занимается его пассажирка.

Когда они прибыли на место, клиентка заявила, что ей нечем оплатить заказ, и попросила подождать, пока она поднимется домой за деньгами. Таксист ждал ее около двух часов, однако та так и не появилась. Вечером он обнаружил, что с карты пропало 5,2 тысячи рублей — незнакомка перевела их, когда попросила у него телефон.

Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что пассажирка сделала перевод на карту пенсионерки из поселка Нейво-Рудянка. Пожилая женщина объяснила, что о поступлении денег ей рассказал 28-летний внук, который попросил отправить их ему. Так правоохранители вышли на знакомую мужчины, которую таксист опознал по фото как свою клиентку.

Ранее появилось видео, как таксист обманывает клиентку на деньги и не отдает ей багаж в Петербурге.

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