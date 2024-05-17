В Евросоюзе запретили вещание трех российских СМИ

Совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза. Об этом сообщается на сайте ЕС.

«Совет принял решение приостановить вещание в Евросоюзе еще четырех средств массовой информации, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины: Voice of Europe, РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты», — говорится в публикации.

В сообщении утверждается, что «эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и сыграли важную роль в продвижении и поддержке войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних государств».

15 мая РИА Новости сообщало, что страны – члены ЕС в ближайшее время могут ввести запрет на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские.

Ранее в ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих РФ.