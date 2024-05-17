В Казахстане начались задержания узбеков за правонарушения в России

В Казахстане полицейские начали задерживать граждан Узбекистана, которые совершили правонарушения на территории России. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в своем Telegram-канале.

Результатом двусторонних соглашений между Москвой и Астаной стало создание новой системы работы пограничных и внутренних органов, после чего в Казахстане начали задерживать граждан Узбекистана прямо на границе. Сообщается, что задержанных направляют в пенитенциарные учреждения, где они содержатся, ожидая, пока Россия примет по ним окончательное решение.

Агентство по трудовой миграции посоветовало узбекам, которые совершили преступления в РФ, отказаться от посещения Казахстана.

До этого средства массовой информации сообщали о большом скоплении машин с номерами Таджикистана на границе Казахстана и России. Утверждается, что некоторые из них стояли в очереди около суток, но так и не получили разрешение на въезд в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ.