АвтоВАЗ начал водить платные экскурсии по заводу

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» в рамках всероссийской программы промышленного туризма запустил экскурсии по предприятию в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Стоимость на человека — 4 тыс. рублей.

«Экскурсионная программа получила название «АвтоВАЗ — путь успеха!» и проводится один раз в неделю – каждый четверг – для групп численностью от 10 до 15 человек. На производственных линиях можно ознакомиться как с процессом изготовления автомобиля и его деталей, так и с многоступенчатой системой контроля качества», — говорится в сообщении.

Также в программе значится посещение музея «АвтоВАЗа», где находятся легендарные экспонаты, от первого ВАЗ-2101 до электрокаров, концептов и гоночных болидов. Кроме того, предусмотрен обед в ресторане заводоуправления на 24 этаже и обзорная экскурсия на смотровой площадке.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» решил проблему с ненадежной подвеской в модели Lada Largus.

Автомобили Lada Largus получили свою подвеску от Renault Logan, однако шаровая опора в ней ломалась через 30-40 тыс. км. Впоследствии автовладельцам предлагали решить проблему, полностью заменив рычаг. Однако теперь «АвтоВАЗ» решил устанавливать на Largus 2023 года выпуска более выносливую опору, взятую с Vesta. Ресурс шаровой опоры теперь составляет 100 тыс. километров, а ее замена возможна без замены рычага.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» повысит качество Lada Vesta и Granta.