Огонь на кровле здания в аэропорту Минвод потушен

Открытый огонь на крыше двухэтажного здания в международном аэропорту им. Лермонтова в городе Минеральные Воды Ставропольского края потушили. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Минеральных Водах», — отмечается в публикации.

Перед этим ведомство сообщало о локализации пожара и ликвидации открытого горения на крыше объятого огнем сооружения на площади 150 квадратных метров.

Некоторое время назад в Минводах произошло возгорание на территории международного аэропорта им. Лермонтова. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, возгорание произошло в строящемся здании на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минвод не является. Согласно предварительной информации, пострадавших не зафиксировано.

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