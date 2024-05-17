Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огонь на кровле здания в аэропорту Минвод потушен

В аэропорту Минеральных Вод ликвидировали открытое горение на крыше здания

Открытый огонь на крыше двухэтажного здания в международном аэропорту им. Лермонтова в городе Минеральные Воды Ставропольского края потушили. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Минеральных Водах», — отмечается в публикации.

Перед этим ведомство сообщало о локализации пожара и ликвидации открытого горения на крыше объятого огнем сооружения на площади 150 квадратных метров.

Некоторое время назад в Минводах произошло возгорание на территории международного аэропорта им. Лермонтова. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, возгорание произошло в строящемся здании на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минвод не является. Согласно предварительной информации, пострадавших не зафиксировано.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами