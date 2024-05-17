В правящей партии Армении не ожидают отставки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция. Об этом заявил член правящей партии «Гражданский договор», глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, слова которого передает ТАСС.

«Сменить правительство в Армении можно исключительно легитимным путем, в ходе следующих парламентских выборов 2026 года. Никол Пашинян, мы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираемся обсуждать этот вопрос», — сказал Ханданян.

14 мая Никол Пашинян заявил во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

Главный научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин сказал, что Армении для интеграции в Евросоюз необходимо поднять уровень развития экономики и соответствовать определённым стандартам, премьер-министр страны Никол Пашинян рискует столкнуться с обещаниями Запада, которые не будут выполнены.

Ранее в МИД РФ отреагировали на приостановку финансирования ОДКБ Арменией.