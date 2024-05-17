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На Украине подписан закон о мобилизации заключенных

Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) отныне могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

В законе прописана добровольность такой мобилизации: заключенные должны дать согласие на прохождение обязательной медкомиссии, а командиры воинских частей, в свою очередь, должны согласиться принять таких новобранцев.

10 мая на Украине оценили число заключенных, которых можно будет отправить на фронт. По мнению министра юстиции страны Дениса Малюськи, в ряды ВСУ удастся призвать от 10 до 20 тыс. осужденных.

Чиновник уточнял, что такие новобранцы будут заняты в основном на рытье окопов и строительстве оборонительных сооружений.

Ранее власти Херсонской области уже сообщали о заключенных в рядах ВСУ.

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