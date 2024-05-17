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Индекс Мосбиржи впервые за два года превысил 3500 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

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Индекс Мосбиржи в пятницу в моменте достиг отметки 3500,8 пункта. Индикатор не поднимался выше 3,5 тыс. пунктов с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 16:50 по московскому времени котировки скорректировались, индекс торговался на уровне 3495,25 пункта.

Лидерами роста были бумаги компаний ПИК (+3,49%), «Аэрофлот» (+3,02%), «ВК» (+2,51%), «Норникель» (+2,07%) и Эн+ (+1,57%).

Сильнее всего падали акции «Сургутнефтегаза» (-2,19%), МКБ (-1,95%), «Магнита» (-1,63%), «Газпрома» (-1,62%) и «Юнипро» (-1,15%).

«Драйверами роста стали оптимизм в ожидании дивидендного сезона, а также позитивная динамика на глобальном рынке. Более активный рост акций сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам», — комментирует руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

Накануне американский индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 40 000 пунктов.

Ранее индекс РТС обновил максимум с сентября 2022 года.

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