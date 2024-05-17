Названа причина пожара у аэропорта Ставропольского края

Пожар в здании на привокзальной площади в аэропорту Минеральные Воды произошел во время ремонта, к аэропорту оно не имеет отношения. Об этом заявил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале.

«Я нахожусь на месте, общался с руководством аэропорта. <…> В данном случае, ситуация никак не связана с нашим международным аэропортом», — отметил он.

По словам главы Минвод, возгорание возникло «не на территории аэропорта». Он пояснил, что пожар случился на одном из объектов, который строится из-за нарушения порядка производства работ.

«Службы находятся на месте, <…> критической ситуации нет», — сказал Сергиенко.

Он подчеркнул, что аэропорт работает в штатном режиме.

До этого в пресс-службе воздушной гавани пояснили, что возгорание произошло в строящемся здании на привокзальной площади, собственником которого аэропорт Минвод не является. Впоследствии сотрудники МЧС локализовали огонь. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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