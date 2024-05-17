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В Бразилии ревнивая жена отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз

Mirror: бразильянка отрезала мужу пенис, а потом смыла его в унитаз

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В Бразилии ревнивая жена отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз, пишет Mirror. Cам пострадавший мужчина уже заявил, что простил супругу и не обижается на нее.

Как рассказала обвиняемая Дайана душ Сантос Фариас, она заманила мужа в постель, привязала его к кровати, а потом взяла бритву и отрезала ему пенис и смыла его в унитаз, чтобы орган не пришили обратно.

Женщина сама пришла в полицию и рассказала о случившемся, сообщив, что сделала это из-за ревности. Пострадавший Кук Фариас рассказал, что простил жену и даже оплатил за нее услуги адвокатов.

Однако бразильянке это не помогло уйти от ответственности. Суд признал ее виновной в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к четырем годам и пяти месяцам тюремного заключения.

«Это моя вина. Дайана — замечательная женщина, которая любит меня», — прокомментировал Кук.

Ранее женщина жестоко разыграла мужчину, который прислал ей фото своего пениса.

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