В Бразилии ревнивая жена отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз, пишет Mirror. Cам пострадавший мужчина уже заявил, что простил супругу и не обижается на нее.

Как рассказала обвиняемая Дайана душ Сантос Фариас, она заманила мужа в постель, привязала его к кровати, а потом взяла бритву и отрезала ему пенис и смыла его в унитаз, чтобы орган не пришили обратно.

Женщина сама пришла в полицию и рассказала о случившемся, сообщив, что сделала это из-за ревности. Пострадавший Кук Фариас рассказал, что простил жену и даже оплатил за нее услуги адвокатов.

Однако бразильянке это не помогло уйти от ответственности. Суд признал ее виновной в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к четырем годам и пяти месяцам тюремного заключения.

«Это моя вина. Дайана — замечательная женщина, которая любит меня», — прокомментировал Кук.

Ранее женщина жестоко разыграла мужчину, который прислал ей фото своего пениса.